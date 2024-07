Disputa para as eleições em Balneário Camboriú movimentam o cenário político

Aclr |Do canal Programa SC no Ar no YouTube

No quadro do projeto Voto+, edição desta sexta-feira (28), o comentarista Upiara Boschi acompanheaas últimas movimentações no cenário político de Santa Catarina. Com destaque, a intensificação da disputa eleitoral em Balneário Camboriú e a garantia do MDB de lançar um candidato em Joinville. Upiara traz análises e perspectivas sobre como esses eventos podem influenciar o panorama político do estado nas próximas eleições.

