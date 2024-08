Disney vai levar caso de morte de médica em parque para a Justiça comum Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 20/08/2024 - 18h00 (Atualizado em 21/08/2024 - 01h18 ) ‌



A Disney concordou em levar um processo à Justiça comum relacionado à morte de uma mulher em um dos seus parques nos Estados Unidos. A médica faleceu devido a uma intoxicação alimentar. O viúvo da vítima entrou com uma ação judicial. A Disney havia argumentado que o marido da mulher assinou um termo se comprometendo a resolver disputas fora dos tribunais por meio de uma câmara de arbitragem. No entanto, após repercussão negativa do caso, a companhia decidiu desistir desse procedimento e agora o caso será tratado nos tribunais.

