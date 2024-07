Disfarçada, Virgínia se confunde toda ao atender fã no salão de beleza | Funcionário Famoso

Aclr |Do canal Hora do Faro no YouTube

Depois de Mayara, foi a vez de Leandro ter contato com Virgínia Fonseca sem saber que estavam lado a lado com a influenciadora. Ele chegou ao salão de beleza pensando que ia se arrumar para dar uma entrevista e foi atendido por Valentina, que era, na verdade, Virgínia disfarçada. A mulher fez de tudo: tentou convencer Leandro a usar peruca, colocou pepino no rosto do rapaz e fez várias outras trabalhadas. Se ela não fosse descoberta, o fã ganharia R$ 5.000

