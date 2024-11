Discussão por pão acaba em agressão grave a preso em Patos de Minas | Balanço Geral Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 08/11/2024 - 13h43 (Atualizado em 09/11/2024 - 01h50 ) twitter

Um interno do Presídio Sebastião Satiro, em Patos de Minas, foi gravemente ferido após ser agredido por outros detentos durante uma briga que teria começado por conta de um pedaço de pão. O homem de 30 anos foi encontrado com ferimentos na cabeça, costas, pescoço, pernas e com os olhos muito irritados. De acordo com o boletim policial, a agressão teria sido desencadeada por um desentendimento em torno das regras da cela.

Um dos presos assumiu a autoria das agressões, justificando que a vítima teria desrespeitado essas normas, mas há suspeitas de que os outros detentos também tenham participado do ataque. O caso segue sob investigação.

