Discussão entre irmãos termina em atropelamento em Uberlândia | Balanço Geral Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 30/10/2024 - 13h45 (Atualizado em 31/10/2024 - 01h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um homem foi atropelado na Avenida Anselmo Alves dos Santos, em Uberlândia, após uma briga com o irmão em frente a um bar. De acordo com o dono do estabelecimento, quatro homens chegaram ao local com sinais de embriaguez, e dois deles iniciaram uma discussão. Depois de causarem tumulto, os envolvidos foram convidados a sair. Na rua, a briga entre os irmãos se intensificou, e um deles caiu, bateu a cabeça e, em seguida, correu para a avenida, onde acabou sendo atingido por um carro.

A motorista, que trafegava em baixa velocidade, afirmou ter visto o homem correndo, mas não conseguiu frear a tempo para evitar o impacto. Após o acidente, o homem foi encaminhado ao Hospital de Atendimento Integrado (UAI) Tibery com ferimentos na cabeça. A motorista e o veículo, com documentação em dia, foram liberados.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Veja Mais AQUI:

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=vM8yspXCoTU

👉 https://www.youtube.com/watch?v=vr-nw0RHW2g

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=cdVF9301XoI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

‌



✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

Paranaíba Mais: https://paranaibamais.com.br/

#tvparanaiba #grupoparanaiba

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.