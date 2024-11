Discussão entre cunhados termina em morte em Araxá | Balanço Geral Manhã Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 25/10/2024 - 08h19 (Atualizado em 26/10/2024 - 02h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em Araxá, um homem faleceu após uma discussão acalorada com seu cunhado. O incidente ocorreu quando o homem estava em um desentendimento com sua irmã, que levou o namorado a intervir na situação. Durante essa intervenção, uma nova discussão surgiu entre o cunhado e o namorado, mas, até o momento, as motivações para a briga e se houve agressões físicas não foram esclarecidas pelas autoridades.

Após o desentendimento, o homem apresentou sintomas de parada cardiorrespiratória. Ele foi imediatamente socorrido e levado a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde recebeu atendimento médico. Apesar dos esforços da equipe de saúde, o homem não conseguiu resistir e foi declarado morto. A situação ainda está sendo investigada pela Polícia Militar, que busca entender as circunstâncias que levaram ao desfecho trágico.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Veja Mais AQUI:

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=feMJtM_NqSM

👉 https://www.youtube.com/watch?v=JYXTf-iCLMw

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=OrReAUOxguM

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

‌



✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

Paranaíba Mais: https://paranaibamais.com.br/

#tvparanaiba #grupoparanaiba

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.