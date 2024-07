Discussão de trânsito acaba em acidente envolvendo dez veículos no Rio Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 26/07/2024 - 11h53 (Atualizado em 27/07/2024 - 02h13 ) ‌



Um acidente grave ocorreu no Rio de Janeiro envolvendo um ônibus e outros dez carros. Dez pessoas ficaram machucadas e três delas foram levadas para o hospital. Equipes do Corpo de Bombeiros prestaram os primeiros socorros a dez vítimas. Sete foram atendidas e liberadas em seguida. Testemunhas relataram que o motorista do ônibus perdeu o controle da direção após uma discussão com um motorista de carro particular e colidiu com dez veículos parados no sinal vermelho. O motorista do ônibus foi levado à delegacia, onde prestou depoimento.

