Diretor artístico da BoxFish, Eduardo Gaspar explica dinâmica do Acerte ou Caia
14/08/2024 - 18h21



O Acerte ou Caia apresenta 11 celebridades competindo por um prêmio de R$ 300 mil. Cada episódio inicia com uma liderança que é determinada por uma foto exibida no telão. A pessoa na liderança escolhe um desafiante para duelar em perguntas e respostas. O líder começa com três vidas e pode passar uma pergunta ao desafiante caso não saiba a resposta. Os participantes têm 30 segundos para responder às perguntas.

