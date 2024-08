Direto de Los Angeles, Tom Cavalcante exalta alto nível da produção do Acerte ou Caia Aclr|Do canal RECORD no YouTube 14/08/2024 - 16h33 (Atualizado em 15/08/2024 - 01h58 ) ‌



Aconteceu nesta quarta-feira (14) a coletiva de imprensa do Super Domingo da RECORD para apresentar os detalhes do programa Acerte ou Caia! que estreia no próximo domingo (18). Tom Cavalcante, apresentador do programa, o diretor artístico da RECORD, Cesar Barreto, o diretor artístico Eduardo Gaspar, e o diretor do Acerte ou Caia! David Feldon, falaram sobre o que esperar dessa temporada.

