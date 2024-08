Direto da França: Brasil brilha no vôlei e canoagem, mas enfrenta outros desafios Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 06/08/2024 - 13h24 (Atualizado em 07/08/2024 - 01h18 ) ‌



A equipe feminina de vôlei do Brasil venceu a República Dominicana por 3 x 0 nesta terça-feira (6), garantindo vaga nas semifinais. Na canoagem, Isaquias Queiroz e Jacky Godmann também avançaram para as semifinais, com Isaquias competindo em duas provas. No atletismo, Luiz Maurício quebrou o recorde sul-americano no lançamento de dardo e se classificou para a final. Entretanto, no hipismo, Stephan Barcha e Rodrigo Pessoa não conseguiram avançar à final de salto. Além disso, o treino da maratona aquática foi cancelado devido à poluição do rio Sena, impactando a preparação da campeã olímpica Ana Marcela Cunha e outros atletas.

