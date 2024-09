Diques do Sarandi: obras devem durar pelo menos seis meses Aclr|Do canal Record RS no YouTube 03/09/2024 - 10h31 (Atualizado em 05/09/2024 - 01h35 ) ‌



As obras de reparo nos diques do bairro Sarandi, na zona norte de Porto Alegre, devem ficar prontas em seis meses. Durante a enchente, as estruturas não conseguiram impedir que a água invadisse a cidade. Agora, o esforço emergencial busca evitar novos transbordamentos.

