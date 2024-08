Diplomatas de Marrocos e Argélia trocam socos durante reunião Aclr|Do canal Record News no YouTube 28/08/2024 - 22h58 (Atualizado em 29/08/2024 - 01h05 ) ‌



Diplomatas da Argélia e do Marrocos brigaram durante a Conferência Internacional de Tóquio sobre o Desenvolvimento Africano (Ticad), no Japão, por conta do nome dos seus respectivos países. Segundo a imprensa local, a pauta era o Saara Ocidental - ou Ocupado -, região de disputa entre os dois países.

