Dinheiro esquecido em bancos ultrapassa os R$ 9 bilhões Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 12/02/2025 - 12h45 (Atualizado em 14/02/2025 - 01h13 )

Confira nesta edição do JR 24 Horas: O balanço mais recente do Banco Central mostra que R$ 241 milhões que haviam sido esquecidos por correntistas em instituições financeiras foram sacados em dezembro de 2024. Apesar disso, ainda há mais de R$ 9 bilhões a serem retirados. No final do ano passado, esses recursos foram transferidos para o Tesouro Nacional. E ainda: Setor de serviços fecha 2024 com alta de mais de 3%.

