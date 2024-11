Diego e Danimar: Talento e Tradição no Dia do Músico Aclr|Do canal Programa Ver Mais Oeste no YouTube 22/11/2024 - 15h25 (Atualizado em 23/11/2024 - 01h20 ) twitter

No Dia do Músico, temos a honra de receber a dupla Diego e Danimar, que vai animar nossa tarde com muito talento e história. Eles compartilham um pouco sobre a trajetória deles, revelando como a música entrou em suas vidas e, claro, como Danimar compõe suas letras, muitas das quais foram gravadas por grandes nomes da música brasileira.

