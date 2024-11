Diego e Arnaldo no Ver Mais: dupla sertaneja está conquistando o Brasil Aclr|Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube 30/10/2024 - 15h32 (Atualizado em 31/10/2024 - 01h19 ) twitter

Hoje, no estúdio do "Ver Mais", temos a honra de receber a dupla sertaneja Diego e Arnaldo! Conhecidos por sua música envolvente e letras que tocam o coração, eles estão se tornando um dos nomes mais importantes do sertanejo no Brasil. Com mais de 3 milhões de ouvintes mensais no Spotify e mais de 830 mil inscritos no YouTube, a dupla tem conquistado fãs em todo o país. Venham conhecer mais sobre a trajetória e os sucessos dessa talentosa dupla. Sejam muito bem-vindos ao "Ver Mais"!

