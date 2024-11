Dicas para montar tábua de frios para a sua família e receber visitas Aclr|Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube 17/10/2024 - 15h28 (Atualizado em 18/10/2024 - 02h01 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Receber amigos com uma deliciosa tábua de frios está em alta! Queijos, embutidos e frutas são os ingredientes perfeitos para deixar qualquer confraternização ainda mais especial. Para ajudar você a criar a tábua ideal, vamos ao vivo até uma das principais empresas do setor em Joinville, onde Mikael Melo traz dicas valiosas sobre seleção de queijos, harmonização de sabores e apresentação. Aprenda a escolher os melhores ingredientes e surpreenda seus convidados com uma tábua de frios que vai agradar a todos os paladares!

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.