Dicas de Moda: Como Usar Lenços para Arrasar no Verão Aclr|Do canal Programa Ver Mais Oeste no YouTube 13/11/2024 - 14h21 (Atualizado em 14/11/2024 - 01h27 )

Hoje, falamos sobre uma das tendências de moda mais quentes do verão: os lenços! Com a consultora de imagem Aline Canal, vamos aprender como usar lenços de forma estilosa nas composições de looks, como combiná-los com roupas clean e até mesmo usá-los como acessórios em bolsas e chapéus.

