Dicas de decoração para montar o pinheirinho e entrar no clima de Natal

Faltando pouco mais de um mês para o Natal, muitos já estão entrando no clima festivo e decorando suas casas. Neste vídeo, o especialista Arliss Amaro traz dicas valiosas de como montar o pinheirinho de Natal e decorar sua casa para a temporada de festas. Desde a escolha das cores até os enfeites criativos, você vai aprender tudo para deixar seu lar com a cara do Natal e com muito estilo. Prepare-se para celebrar essa época especial de forma encantadora.

