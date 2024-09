Dia Nacional da Esclerose Múltipla: alerta para cuidados com a doença Aclr|Do canal Record Interior RJ no YouTube 02/09/2024 - 16h03 (Atualizado em 03/09/2024 - 01h35 ) ‌



Dia Nacional da Esclerose Múltipla. Estima-se que cerca de 40 mil pessoas no Brasil sofram com a doença, que não tem cura, mas possui tratamentos. Conheça histórias de pessoas que após o diagnóstico conseguem superar as dificuldades.

