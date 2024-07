Dia Mundial do Rock: Guitar Show traz instrumentos raros e cursos para capital

Aclr |Do canal Programa SC no Ar no YouTube

No sábado, dia 13, Florianópolis se transforma no palco perfeito para celebrar o Dia Mundial do Rock com o Guitar Show 2024. O evento trará uma variedade de instrumentos raros, além de cursos e workshops para entusiastas e músicos profissionais. O gerente de marketing Marcelo Julian e o empresário Rafael Bastos revelam detalhes da programação que promete agitar a capital catarinense com muita música e celebração do gênero mais amado do mundo.

