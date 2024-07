Aclr |Do canal Programa ND Notícias no YouTube

No estado de Santa Catarina, o Hemocentro (Hemosc) está organizando uma série de eventos em comemoração ao Dia Mundial do Doador de Sangue, incentivando a população a participar e contribuir para salvar vidas. Além disso, uma obra significativa de desassoreamento no rio Itajaí-Açu está em andamento, removendo diferentes tipos de entulho do leito do rio para melhorar suas condições ambientais e prevenir enchentes.

