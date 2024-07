Aclr |Do canal Record RS no YouTube

Dia mundial do doador: campanha incentiva a doação de sangue

Alto contraste

A+

A-

No Dia Mundial do Doador de Sangue, um alerta. Hospitais da capital estão com estoques em baixa. Doenças como a dengue e a leptospirose têm afastado muitos doadores voluntários.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.