Dia Mundial da Pessoa com Deficiência: Desafios e Avanços na Inclusão 03/12/2024 - 14h40 (Atualizado em 04/12/2024 - 01h38 )

Neste Dia 3 de dezembro, celebramos o Dia Mundial da Pessoa com Deficiência, refletindo sobre os desafios que ainda existem para a verdadeira inclusão. Para debater o tema, recebemos a coordenadora clínica da APAE, Isabela de Melo Lopes, o integrante da ADEVOSC, Elias do Nascimento Junior, e o advogado Paulinho da Silva, membro da Comissão para os Direitos das Pessoas com Deficiência da OAB SC.

