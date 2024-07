Dia Internacional do Trabalho Doméstico: Reconhecimento e Direitos Aclr|Do canal Programa Ver Mais Oeste no YouTube 22/07/2024 - 14h10 (Atualizado em 23/07/2024 - 01h27 ) ‌



Nesta segunda-feira, 22 de julho, comemoramos o Dia Internacional do Trabalho Doméstico, uma data fundamental para reconhecer e promover os direitos dos trabalhadores dessa área essencial. No quadro "Seus Direitos", vamos explorar a importância dessa data e como ela contribui para a valorização dos profissionais do trabalho doméstico.

