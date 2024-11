Dia internacional do sushi: história, curiosidades e dicas de preparo Aclr|Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube 04/11/2024 - 16h19 (Atualizado em 05/11/2024 - 01h30 ) twitter

Hoje é o Dia Internacional do Sushi, uma celebração que começou no Japão em 1961 e, desde então, conquistou o paladar e o coração de muitos ao redor do mundo. O sushi é tão popular no Brasil que a data já faz parte do calendário nacional. No Ver Mais, Andrielli Zambonin traz uma cobertura ao vivo para os fãs dessa iguaria japonesa. Ela conta curiosidades e compartilha seu amor pelo sushi, um dos pratos mais queridos e celebrados. Não perca essa deliciosa homenagem à culinária japonesa!

