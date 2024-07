Aclr |Do canal Programa ND Notícias no YouTube

Dia Internacional das MPE: como empreender no estado com mais de 1 milhão de negócios

Nesta quinta-feira, 27 de junho, comemoramos o Dia Mundial das Micro, Pequenas e Médias Empresas destacando Santa Catarina, que abriga mais de 1 milhão de pequenos negócios. Florianópolis se destaca como líder entre os municípios, com o maior número de microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte. Descubra as dificuldades enfrentadas e as oportunidades abundantes para empreender no estado.

