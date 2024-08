Dia dos Pais: roupas, calçados e perfumes lideram compras Aclr|Do canal Record RS no YouTube 01/08/2024 - 10h03 (Atualizado em 03/08/2024 - 01h37 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Uma pesquisa indica aumento nas vendas no Dia dos Pais, em comparação com o ano passado. O valor médio que cada um pretende gastar no presente surpreendeu até os lojistas.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.