Dia dos Pais: consumo e endividamento em alta | Balanço Geral Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 09/08/2024 - 17h43 (Atualizado em 10/08/2024 - 01h48 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O Dia dos Pais se aproxima e, com ele, a expectativa de um aquecimento significativo no comércio. De acordo com uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), a data deve movimentar cerca de R$ 25,6 bilhões na economia brasileira.

A forma de pagamento mais popular entre os consumidores é à vista, com o PIX liderando as preferências, sendo escolhido por 38% dos entrevistados. Apesar do otimismo em relação às vendas, a pesquisa também revelou um dado preocupante: 35% dos consumidores que pretendem presentear seus pais estão com contas atrasadas. Essa situação pode comprometer o orçamento familiar e gerar um aumento no endividamento.

Em relação aos produtos mais procurados para presentear os pais, as roupas se destacam como a opção mais popular, com 47% das intenções de compra. Em seguida, aparecem perfumes e cosméticos, com 35% das preferências.

Para atender à demanda crescente durante o Dia dos Pais, o Sindicato do Comércio de Patos de Minas sugere que as lojas estendam o horário de atendimento. A recomendação é que os estabelecimentos permaneçam abertos até as 20h neste domingo (10) e das 9h às 16h na segunda-feira (11).

Publicidade

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Veja Mais AQUI:

Publicidade

👉 https://www.youtube.com/watch?v=dCjVbFvGQ5I

👉 https://www.youtube.com/watch?v=N0AohGSBf3c

Publicidade

👉 https://www.youtube.com/watch?v=Rn7ymPKpbxA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

#tvparanaiba #grupoparanaiba#diadospais #presentes

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.