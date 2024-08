Dia dos Pais: consumo aquece e vestuário lidera a lista de presentes Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 09/08/2024 - 17h46 (Atualizado em 11/08/2024 - 01h21 ) ‌



O Dia dos Pais está se aproximando e, com ele, o aquecimento das vendas no comércio. Em Araxá, a procura por presentes já começou a aumentar, especialmente nas lojas de roupas. A expectativa é que a data movimente cerca de R$ 25,6 bilhões na economia brasileira, segundo dados da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL).

A forma de pagamento preferida dos consumidores para presentear seus pais continua sendo à vista, com destaque para o PIX, utilizado por 38% dos entrevistados. No entanto, um dado chama a atenção: 35% dos consumidores que pretendem presentear seus pais estão com contas atrasadas.

Entre os itens mais procurados para presentear os pais, as roupas lideram o ranking, representando 47% das intenções de compra. Essa preferência por peças de vestuário mostra que os consumidores buscam presentear seus pais com itens práticos e que possam ser utilizados no dia a dia.

A CNDL destaca que o Dia dos Pais é uma data importante para o comércio, impulsionando as vendas e contribuindo para a recuperação da economia. No entanto, a entidade alerta para a importância de os consumidores planejarem seus gastos e evitarem o endividamento.

