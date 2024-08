Dia dos Pais: bares e restaurantes esperam faturamento 20% maior neste ano Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 05/08/2024 - 19h25 (Atualizado em 06/08/2024 - 02h11 ) ‌



Cerca de 79% dos bares e restaurantes esperam um aumento no faturamento em comparação ao Dia dos Pais do ano passado. Além disso, 57% dos estabelecimentos preveem um aumento nas vendas em relação a um domingo comum. A expectativa é que essa data ajude na regularização financeira, uma vez que 40% dos restaurantes estão com dívidas em atraso. Os dados foram fornecidos pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes.

