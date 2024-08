Dia dos pais: a chance perfeita para demonstrar todo o carinho pelo seu super herói Aclr|Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube 09/08/2024 - 15h51 (Atualizado em 10/08/2024 - 01h27 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O Dia dos Pais é uma das datas mais importantes para o varejo no Brasil, e muitos deixam para comprar o presente na última hora. Se você ainda não comprou o presente do seu paizão, que tal apostar no conforto? Confira nossas dicas especiais para garantir que ele receba um presente que vai adorar e aproveitar ao máximo. Não deixe para a última hora, descubra agora as melhores opções para o Dia dos Pais!

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.