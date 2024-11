Dia do Riso: Palhaça Margarida Fala Sobre o Impacto do Humor nas Relações Humanas Aclr|Do canal Programa Ver Mais Oeste no YouTube 06/11/2024 - 14h58 (Atualizado em 07/11/2024 - 01h37 ) twitter

No Dia do Riso, celebramos a importância do humor para a saúde mental e para fortalecer as relações humanas. Recebemos a Palhaça Margarida, que compartilha seu projeto voltado para levar alegria, riso e autoconhecimento às pessoas.

