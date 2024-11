Dia do professor: como lidar com os desafios emocionais e psicológicos Aclr|Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube 15/10/2024 - 15h23 (Atualizado em 16/10/2024 - 01h41 ) twitter

Hoje, celebramos o Dia do Professor, uma data significativa que nos convida a homenagear aqueles que moldam o futuro das novas gerações. No entanto, ser professor envolve muito mais do que apenas lecionar em sala de aula. Enfrentar desafios emocionais, lidar com a diversidade entre os alunos e manter a motivação são alguns dos obstáculos que esses profissionais enfrentam diariamente. Para entender melhor essas questões, convidamos a psicóloga e pesquisadora Aliciene Cordeiro, que irá nos ajudar a refletir sobre os desafios emocionais e psicológicos que os professores enfrentam. Acompanhe esta importante conversa que destaca a relevância do apoio emocional na educação.

