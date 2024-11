Dia do Pão: preço do pão francês pode variar 46% em Ribeirão Preto, aponta pesquisa Aclr|Do canal Record Interior SP no YouTube 17/10/2024 - 09h50 (Atualizado em 19/10/2024 - 01h31 ) twitter

Nesta quarta (16), é comemorado o Dia do Pão. O pão já virou alimento obrigatório no café da tarde e da manhã de muita gente. Mas é bom o consumidor ficar de olho: em Ribeirão Preto, uma pesquisa do Procon revela que os preços do pão francês podem custar de R$ 14,99 a R$ 24,99 o kg na cidade - uma variação de 46% de um estabelecimento para outro.

*Reportagem exibida em 16/10/2024.

