Dia do nacho: prato mexicano ganhou o mundo inteiro 21/10/2024 - 15h42

Hoje celebramos o Dia do Nacho, e nada melhor do que acompanhar essa iguaria com uma saborosa margarita! Neste especial do Mikael Melo, você vai aprender a preparar a margarita perfeita para realçar o sabor do seu nacho. Confira as dicas de ingredientes, preparo e até sugestões de variações para deixar a sua bebida ainda mais especial. Aproveite a data para reunir os amigos e saborear essa combinação irresistível!

