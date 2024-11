Dia do livro com atividades especiais no IFSC de Joinville Aclr|Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube 29/10/2024 - 15h46 (Atualizado em 30/10/2024 - 01h22 ) twitter

Em comemoração à Semana Nacional do Livro e da Biblioteca, a Biblioteca do Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC) em Joinville promove uma série de atividades que incentivam a leitura entre os alunos e a comunidade. Com espaços dedicados a poemas e trechos de livros selecionados, confecção de marcadores de livros e palestras, o evento oferece um ambiente dinâmico e interativo. O destaque fica para o desafio literário, onde os participantes devem encontrar livros a partir de pistas no mural e resolver enigmas matemáticos para descobrir os trechos corretos. Além disso, a biblioteca proporciona lazer, arte e jogos, tornando-se um espaço completo para o desenvolvimento acadêmico e cultural. Aberta à comunidade, a biblioteca conta com um acervo de mais de 11 mil livros, oferecendo um lugar para leitura, pesquisa e inclusão digital.

