Dia do Enólogo: Descubra o Papel Desse Profissional no Mundo dos Vinhos Aclr|Do canal Programa Ver Mais Oeste no YouTube 22/10/2024 - 15h13 (Atualizado em 23/10/2024 - 02h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

No Dia do Enólogo, celebramos o trabalho desse profissional essencial no universo dos vinhos. Mas você sabe o que um enólogo faz? Venha conferir e saber mais sobre o que está por trás de uma boa taça de vinho!

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.