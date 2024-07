Dia do Comerciário: nova campanha busca valorizar o comércio local Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 16/07/2024 - 11h49 (Atualizado em 17/07/2024 - 01h38 ) ‌



Nesta terça-feira (16), no Dia do Comerciário, será lançada a campanha "Comércio Local é Legal", um projeto que busca valorizar as empresas locais e fomentar o comércio nas comunidades de Santa Catarina. A iniciativa, que promete fortalecer a economia local e incentivar o consumo consciente, conta com o apoio de diversas entidades e comerciantes da região. O repórter Paulo Mueller traz todos os detalhes ao vivo de Florianópolis, onde o evento de lançamento está acontecendo.

