Dia do Comerciante: economista explica a importância do comércio para a região de Franca Aclr|Do canal Record Interior SP no YouTube 16/07/2024 - 14h28 (Atualizado em 17/07/2024 - 01h44 ) ‌



Nesta terça (16) é celebrado o Dia do Comerciante! Segundo a Receita Federal e o Instituto de Economia da Associação Comercial e Industrial de Franca, são mais de 20,2 mil estabelecimentos abertos e vinculados ao setor do comércio. Juntando todos eles, esse mercado representa 35,5% entre todas as empresas ativas de Franca.

