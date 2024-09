Dia do cachorro quente raiz ou gourmet, conheça versões desse lanche saboroso Aclr|Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube 09/09/2024 - 15h31 (Atualizado em 10/09/2024 - 01h22 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Hoje é o Dia do Cachorro-Quente, e não faltam opções para quem ama essa delícia! Seja prensado, com molho ou com os mais variados acompanhamentos, o cachorro-quente é um prato que agrada a todos. Mikael Melo, antes de sair de férias, preparou uma reportagem especial sobre as novidades desse universo: desde os hot dogs gourmet, que trazem ingredientes sofisticados e combinações inusitadas, até o cachorro-quente tradicional, que segue conquistando gerações. Venha conferir essas e outras curiosidades!

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.