Participe do 'Dia de Lazer nas Férias' promovido pela Secretaria de Esportes de Joinville! Durante as férias escolares de julho, oferecemos oficinas gratuitas de lazer, recreação, esporte e cultura em diversos bairros da cidade. Não perca a oportunidade de se divertir e aproveitar as atividades, que acontecem diariamente das 14h às 17h. Não é necessário inscrição prévia; basta comparecer e participar!"

