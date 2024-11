Dia de Finados: orientações para evitar criadouros de mosquitos Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 01/11/2024 - 09h03 (Atualizado em 02/11/2024 - 01h15 ) twitter

No Dia de Finados, os cemitérios de Joinville estarão abertos das 7h às 18h, proporcionando um espaço para que as famílias prestem homenagens a seus entes queridos. Contudo, é importante ter atenção especial aos vasos de flores, que podem acumular água e se tornarem criadores de mosquitos da dengue. A Prefeitura e as autoridades locais orientam os visitantes a cuidarem das flores para prevenir a prevenção do mosquito. A repórter Isabela Corrêa traz todos os detalhes sobre as medidas de segurança e as orientações para um Dia de Finados mais seguro e respeitoso na cidade.

