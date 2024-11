Dia de finados: Famílias homenageiam entes queridos em cemitérios de Uberlândia | Fala Povo Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 04/11/2024 - 17h43 (Atualizado em 05/11/2024 - 01h54 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Neste sábado, 2 de novembro, o Dia de Finados foi marcado por um movimento intenso nos cemitérios de Uberlândia. Famílias e amigos se reuniram para prestar homenagens aos entes queridos que já se foram, adornando os túmulos com flores brancas, coloridas, grandes e pequenas, além de algumas opções em plástico, que simbolizam a lembrança e o carinho por aqueles que deixaram saudades. Como já dizia Geraldo Vandré, "não falei das flores", mas a presença delas neste dia reflete o afeto que perdura mesmo após a partida.

O ambiente foi cuidadosamente organizado para que as visitas pudessem acontecer com tranquilidade. Desde a entrada dos cemitérios até a disposição dos espaços, tudo foi pensado para proporcionar uma experiência serena. Além do respeito e da reflexão, houve um toque especial no Cemitério Bom Pastor, onde alguns visitantes se dedicaram a oferecer abraços, buscando confortar aqueles que ainda lidam com a dor da perda.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Veja Mais AQUI:

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=tK6TaaKpBlI

👉 https://www.youtube.com/watch?v=5r0brV6xRgs

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=kQOOpqX1D0w

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

‌



✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

Paranaíba Mais: https://paranaibamais.com.br/

#tvparanaiba #grupoparanaiba #uberlandia

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.