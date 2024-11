Dia de Finados: Cemitérios do interior do estado preparados para receber o público Aclr|Do canal Record Interior RJ no YouTube 04/11/2024 - 11h06 (Atualizado em 05/11/2024 - 01h33 ) twitter

Devido ao Dia de Finados, os cemitérios do interior do rio irão receber um grande fluxo de pessoas. Em Campos, foi realizado um serviço de limpeza nos 24 cemitérios públicos. Já o Procon realizou pesquisa de preços de flores e velas em função do feriado.

