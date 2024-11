Dia de Feira: entenda como a alimentação correta pode te ajudar no Enem 2024 Aclr|Do canal RecordTV Minas no YouTube 30/10/2024 - 14h59 (Atualizado em 31/10/2024 - 01h31 ) twitter

No Dia de Feira desta quarta-feira (30), uma especialista explica como os estudantes que farão o ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) podem se preparar para a prova com a ajuda da alimentação. Para ter um bom desempenho, é essencial que o corpo esteja bem preparado, assim como a mente. Manter uma alimentação balanceada antes e durante as provas pode fazer toda a diferença. Veja a matéria completa no vídeo acima.

