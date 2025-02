DIA DE FEIRA COM EDU E ALEZINHO I ANA HICKMANN Aclr|Do canal Canal Ana Hickmann no YouTube 13/02/2025 - 20h00 (Atualizado em 15/02/2025 - 01h24 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Oi, pessoal! Tudo bem? Eu fui comer pastel na feira com o Edu e o Alezinho que experimentou caldo de cana pela primeira vez! Nós aproveitamos pra comprar frutas frescas e seguimos para a Gardênia, onde preparamos um delicioso churrasco para o almoço em família, com muita diversão dos nossos pets e as crianças brincando na piscina!

Depois do fim de semana maravilhoso, foi a hora do Alezinho começar o primeiro dia de aula em uma nova escola. Foi muito emocionante e estou feliz de acompanhar esse crescimento do meu filho.

E pra encerrar o dia, gravei para o programa e mostrei como está ficando a obra no quarto do Alezinho!

Gostaram? Comentem aqui se estão curiosos pra ver o tour do quarto pronto e não esqueçam de curtir e ativar o sininho do canal. Beijosss!

‌



INSCREVA-SE: https://goo.gl/FaiZHX

SIGAM: @ahickmann - https://www.instagram.com/ahickmann/

‌



FACEBOOK: https://www.facebook.com/anahickmannoficial

TWITTER: @ahickmann - https://twitter.com/ahickmann

‌



#anahickmann #eduguedes #vlog

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.