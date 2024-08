Dia de Combate ao Fumo: médico fala sobre tabagismo e riscos de câncer de pulmão Aclr|Do canal Record Interior SP no YouTube 29/08/2024 - 16h36 (Atualizado em 30/08/2024 - 01h34 ) ‌



E nesta quinta (29) é celebrado o Dia Nacional de Combate ao Fumo, uma forma de conscientização sobre os perigos do tabagismo e os riscos de câncer de pulmão. O câncer de pulmão é o terceiro mais frequente no Brasil, atrás apenas dos cânceres de próstata e de mama, mas é o mais letal de todos. Segundo dados do Ministério da Saúde, 29,5 mil pessoas morreram em decorrência desse tumor em 2020.

