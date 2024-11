Dia das Crianças: Maratona do Brinquedo arrecada dois mil presentes! Aclr|Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube 14/10/2024 - 15h16 (Atualizado em 15/10/2024 - 02h13 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Dia das Crianças se tornou ainda mais especial com a generosidade demonstrada na Maratona do Brinquedo. Uma das empresas parceiras do grupo ND organizou uma dinâmica entre os funcionários que resultou na arrecadação de cerca de dois mil brinquedos, prontos para serem entregues aos pequenos. Essa iniciativa visa levar alegria e felicidade às crianças carentes da nossa comunidade, e a Tribuna do Povo acompanha de perto essa ação solidária. Confira como a doação fará a diferença na vida de muitas crianças!

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.