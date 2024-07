DIA DA PIZZA: uma celebração brasileira de um prato italiano | Balanço Geral Minas

Aclr |Do canal TV Paranaíba no YouTube

Hoje é dia da pizza! Essa delícia que conquistou o paladar dos brasileiros tem uma história rica e uma data especial para ser celebrada: 10 de julho, o Dia da Pizza.

A pizza chegou ao Brasil no final do século XIX junto com os imigrantes italianos, que buscavam novas oportunidades de vida. Na bagagem, trouxeram não só tradição, mas também receitas deliciosas.

Mas por aqui, a pizza ganhou um toque especial: massa mais grossa, variedade de ingredientes e sabores que agradam o paladar brasileiro.

Em 1985, São Paulo instituiu o Dia da Pizza para celebrar um concurso cultural que buscava eleger as melhores pizzas da cidade. As categorias eram marguerita e muçarela, clássicos que nunca saem de moda. O sucesso do evento foi tanto que a data se espalhou por todo o país.

Uberlandia: Capital da Pizza? Uberlandia não fica atrás no quesito pizza! Com mais de 130 pizzarias espalhadas pela cidade, a região se destaca como uma das que mais consome a iguaria no Brasil.

O estado de Minas Gerais possui mais de 2.800 pizzarias, ficando em segundo lugar no ranking nacional, atrás apenas de São Paulo. A produção diária de pizzas no estado ultrapassa 123 mil unidades!

Uberlandia e Uberaba estão entre as dez cidades com o maior número de pizzarias na região.

Mais do que um simples prato: A pizza é mais do que um simples prato. É um símbolo da cultura italiana que se adaptou à cultura brasileira, reunindo amigos e familiares em momentos de alegria e descontração.

Celebre o Dia da Pizza: Que tal aproveitar essa data especial para saborear uma pizza deliciosa com quem você ama? Escolha sua cobertura favorita, reúna a galera e celebre essa paixão nacional!

