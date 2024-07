Aclr |Do canal Programa SC no Ar no YouTube

Dia da pizza: SC é o quinto estado com maior produção no Brasil

Nesta quarta-feira 11 de julho é o Dia Mundial da Pizza, e o SC no Ar não poderia deixar passar em branco. Com mais de 3,8 milhões de pizzas produzidas diariamente no Brasil, Santa Catarina se destaca como o quinto estado com maior produção. A repórter Isabela Corrêa, junto com a proprietária Claudia Crestani, explora diferentes receitas de massas, molhos e recheios em Joinville, revelando os segredos por trás das pizzas mais adoradas pelos brasileiros.

